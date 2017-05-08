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Завершился пятый тур Открытого чемпионата Кыргызстана по настольному теннису

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/zavershil...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424780-ru.html

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8 мая 2017, 18:25       Комментарии

Бишкек, 8 мая /Кабар/. В "Центре настольного тенниса "Карвен" состоялся завершающий первое полугодие пятый тур Открытого чемпионата Кыргызской Республики по лигам.
По сообщению старшего тренера Ассоциации настольного тенниса КР Алишера Якупбаева, в соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из городов Кыргызстана и Туркменистана. Турнир состоит из десяти туров, по итогам которого в декабре будут выявлены победитель и призеры.
Спортсмены разделены по лигам, в каждой по восемь человек играют по круговой системе, в результате после каждого тура игроки, занявшие последние три места выбывают в нижестоящую лигу, а оттуда в вышестоящую выходят теннисисты занявшие первые три места. Все участники этого турнира по результатам каждого тура получают очки, которые и будут определяющими в распределении призовых мест после заключительного десятого тура.
В высшей лиге без поражений выступил м.с. Кыргызстана Нурдин Сапарбаев. Второе место у м.с. Кыргызстана Талгата Сагындыкова. Замкнул тройку сильнейших м.с. Туркменистана Вячеслав Клычев.
Победителем первого полугодия стал Талгат Сагындыков (8 очков). Серебро взял Вячеслав Клычев (9 очков). И третье место у Нурдина Сапарбаева (15 очков).
Со следующей лиги, 4 июня, очки у всех участников обнуляются и вся борьба за чемпионство вновь окажется впереди.

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