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Премьер-министр КР и спикер ЖК посетили ветеранов ВОВ накануне Дня Победы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/premer...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424779-ru.html

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8 мая 2017, 18:06       Комментарии

Глава правительства Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и спикер парламента Чыныбай Турсунбеков накануне 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне посетили с визитами ветеранов.
По данным пресс-службы кабмина, Сооронбай Жээнбеков посетил участника Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Сардарбека Акылбекова, проживающего в селе Токбай Сокулукского района Чуйской области. Ветеран имеет награды "Орден Отечественной Войны II степени", медаль "За Победу над Германией", а также награжден памятными медалями.
"От всего сердца поздравляю вас с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В 1942 году 18-летним парнем вы ушли на фронт и на себе испытали все тягости той кровавой и жестокой войны, унесшей жизни миллионов людей, в том числе и наших соотечественников. Благодаря вам, уважаемые наши ветераны, 9 мая 1945 года для нас всех, для миллионов граждан стала одной из самых светлых, дорогих дат", — сказал Сооронбай Жээнбеков.
Он подчеркнул, что правительство уделяет особое внимание созданию максимально благоприятных условий и оказанию всяческой помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Глава Правительства пожелал Сардарбеку Акылбекову крепкого здоровья, благополучия и мирного неба. В преддверии Дня Победы из резервного фонда премьер-министра Кыргызской Республики ветерану оказана материальная помощь.
Спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков, в свою очередь, навестил ветерана ВОВ Марию Кирсанову, которая в предыдущие годы (с 1954 года по 1988 год) работала в Аппарате парламента республики (Верховный Совет).
В беседе с ветераном спикер отметил, что нынешним мирным временем кыргызстанцы обязаны доблести и героизму солдат Великой Отечественной Войны и тружеников тыла. Чыныбай Турсунбеков пожелал Марии Кирсановой здоровья и еще долгих лет счастливой жизни.
"Мы просим у Вас благословения на пути развития независимого Кыргызстана. Мы счастливы, что среди нас есть такие герои — наши ветераны", — подчеркнул спискер Жогорку Кенеша.
Торага акцентировал внимание на том, что со стороны государства ветеранам должна оказываться всесторонняя поддержка, и напомнил о необходимости постоянного медицинского наблюдения Марии Кирсановой, в том числе и на дому.
Поздравив от имени депутатов Жогорку Кенеша ветерана с предстоящим Днем Победы, Чыныбай Турсунбеков передал Марии Кирсановой материальную помощь, выделенную из фонда спикера.
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