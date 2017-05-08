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В Баткене водитель протащил на капоте патрульного милиционера

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359523_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424778-ru.html

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Нарушитель против трех милиционеров — одного провез на капоте

8 мая 2017, 17:31       Комментарии

В городе Баткене водитель автомобиля "Опель-Вектра" протащил на капоте сотрудника патрульной милиции, а затем попытался скрыться с места происшествия. Об этом сегодня, 8 мая, сообщили в УВД области.
Уточняется , что ЧП роизошло 6 мая в 10.30 утра. Водитель  автомобиля нарушил правила дорожного движения, не пропустив пешехода несмотря на знак.
"Когда сотрудники УПМ попытались остановить нарушителя, он не подчинился требованиям и попытался скрыться. В этот момент патрульный милиционер догнал машину, но водитель вместо того, чтобы остановиться, сбил его и протащил на капоте 110 метров. Милиционер упал с машины, а водител продолжил движение. В итоге, 27 летнего нарушителя задержали. Им оказался безработный О.Р.", - сообщили в УВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в ИВС.

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