Алмазбек Атамбаев лично контролирует ситуацию в селе Аюу

8 мая 2017, 17:34 Комментарии

Сегодня, 8 мая 2017 года, руководитель Аппарата президента Кыргызстана Сапар Исаков встретился с родственниками погибших в результате схода оползня в селе Аюу Зергерского айылного округа Узгенского района Ошской области.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

На месте трагедии Исаков также ознакомился с бытовыми условиями проживания сельчан, переселенных с опасных участков, с ходом работ по организации и оказанию медицинской и психологической помощи населению пострадавшего села Аюу. Также он обсудил с жителями необходимые меры дополнительной поддержки.

В разговоре с руководителем Аппарата президента жители села Аюу также подняли ряд других вопросов. В том числе связанных с восстановлением разрушенного оползнем участка дороги, оказанием социальной поддержки детям, организацией их учебы, правовой помощи.

Отвечая на вопросы сельчан, Сапар Исаков особо подчеркнул, что президент Алмазбек Атамбаев держит на личном контроле вопрос оказания поддержки населению пострадавшего села, а также проблемы жителей других населенных пунктов, расположенных в зонах риска.

По завершении встречи была прочитана молитва в память о жертвах трагедии.

Напомним, 29 апреля, около 7.20 утра в селе Аю сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был нежилым, в остальных шести домах находились 24 человека, среди них 9 детей.

40 семей, которые проживают на оползнеопасном участке, были эвакуированы. Семьям погибших и пострадавших оказана материальная помощь из средств президентского фонда социальной защиты.

Вечером в тот же день в селе Курбу-Таш Узгенского района сошедший оползень накрыл еще три дома.