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Жээнбеков поручил ускорить работы по реконструкции ипподрома "Ак-Кула"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359522_je...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424776-ru.html

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Премьер С.Жээнбеков провел совещание по модернизации ипподрома "Ак-Кула" в Бишкеке

8 мая 2017, 17:46       Комментарии

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 8 мая, провел рабочее совещание по вопросам реконструкции и модернизации ипподрома "Ак-Кула" в городе Бишкек.
Представители Генеральной прокуратуры и мэрии города Бишкек проинформировали, что в рамках проведенной соответствующей работы выяснена имущественная хронология ипподрома "Ак-Кула", который на сегодняшний день принадлежит столичному муниципалитету. Ипподром с прилегающей территорией в 54 гектара перешел на баланс мэрии города Бишкек. По данным специалистов, для реконструкции ипподрома потребуется порядка 300 млн. сомов.
"Модернизация ипподрома "Ак-Кула" является важным мероприятием, так как с каждым годом среди населения и зарубежных гостей возрастает интерес к конно-спортивным играм. Это станет дополнительным импульсом в повышении туристической привлекательности нашей столицы. Последние проведенные праздничные мероприятия выявили имеющиеся инфраструктурные проблемы ипподрома. В этой связи необходимо провести его реконструкцию", - подчеркнул Жээнбеков.
Он напомнил, что ипподром "Ак-Кула" был включен в перечень социально-значимых объектов, подлежащих строительству и ремонту в 2017 году.
Глава правительства поручил Государственному агентству по делам молодежи, физической культуры и спорта и мэрии города Бишкек в оперативном порядке внести проекты по реконструкции ипподрома "Ак-Кула".
Напомним, что 29 марта 2017 года, Сооронбай Жээнбеков посетил ипподром "Ак-Кула" и дал ряд поручений соответствующим государственным органам по изучению всей имущественной хронологии событий и судебных разбирательств вокруг него.

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