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В Бишкеке в день гуманности родились 45 детишек

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424775-ru.html

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8 мая 2017, 17:41       Комментарии

Бишкек, 8 мая /Кабар/. Во Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца волонтеры Национальной организации Красного полумесяца (НОКП) посетили столичные родильные дома. Они вручили подарки матерям и их детям, родившихся 8 мая. Волентеры пожелали здоровья деткам и родителям, сообщает пресс-служба НОКП КР.
Международному Движению Красного Креста и Красного Полумесяца сегодня исполняется 154 года. Этот день поистине является символом гуманизма, милосердия и справедливости.
По сообщению пресс-служба организации, основатель Движения милосердия - Анри Дюнан - посвятил свою жизнь объединению усилий людей во многих странах для оказания помощи нуждающимся.
Главной жизненной ценностью великого гуманиста считалось сострадание и человеколюбие.
В Кыргызстане, Красный Полумесяц зародился в 1926 году и существует по настоящее время, предоставляя гуманитарную и социальную помощь нуждающемуся населению.
Организация руководствуется семью Основополагающими Принципами - Гуманность, Нейтральность, Независимость, Универсальность, Единство, Беспристрастность и Добровольность, - которые призваны создать условия для предоставления гуманитарной помощи на объективной и беспристрастной основе.
Красный Полумесяц Кыргызстана работает в таких направлениях, как здравоохранение, социальная помощь, а также управление при чрезвычайных ситуациях.
Большая часть деятельности НОКП КР осуществляется благодаря волонтерам, которых насчитывается свыше 2000 человек на всей территории страны.

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