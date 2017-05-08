В Бишкеке в день гуманности родились 45 детишек

8 мая 2017, 17:41 Комментарии

Бишкек, 8 мая /Кабар/. Во Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца волонтеры Национальной организации Красного полумесяца (НОКП) посетили столичные родильные дома. Они вручили подарки матерям и их детям, родившихся 8 мая. Волентеры пожелали здоровья деткам и родителям, сообщает пресс-служба НОКП КР.

Международному Движению Красного Креста и Красного Полумесяца сегодня исполняется 154 года. Этот день поистине является символом гуманизма, милосердия и справедливости.

По сообщению пресс-служба организации, основатель Движения милосердия - Анри Дюнан - посвятил свою жизнь объединению усилий людей во многих странах для оказания помощи нуждающимся.

Главной жизненной ценностью великого гуманиста считалось сострадание и человеколюбие.

В Кыргызстане, Красный Полумесяц зародился в 1926 году и существует по настоящее время, предоставляя гуманитарную и социальную помощь нуждающемуся населению.

Организация руководствуется семью Основополагающими Принципами - Гуманность, Нейтральность, Независимость, Универсальность, Единство, Беспристрастность и Добровольность, - которые призваны создать условия для предоставления гуманитарной помощи на объективной и беспристрастной основе.

Красный Полумесяц Кыргызстана работает в таких направлениях, как здравоохранение, социальная помощь, а также управление при чрезвычайных ситуациях.

Большая часть деятельности НОКП КР осуществляется благодаря волонтерам, которых насчитывается свыше 2000 человек на всей территории страны.