В День Победы состоится Выставка раритетных и кастом мотоциклов

8 мая 2017, 17:56 Комментарии

Бишкек, 8 мая /Кабар/. 9 мая 2017 года в 18:00 часов в мотобаре "Перцы" состоится "Выставка раритетных и кастом мотоциклов".

В программе: показ авангардной коллекции Мээрим Акматовой "Королева Мотострады" (тонкая игра между мотоциклом и одеждой), конкурсы со зрителями, живая музыка и незабываемая вечеринка.

Ретро экспонаты посоревнуются в номинациях "После или период ВОВ", "Период СССР с 80 года", "Самый старый байк", "Приз зрительских симпатий".

Кастом мотоциклы же будут соревноваться в номинациях "Конкурс конструкторов", "Лучшая покраска", "Лучший Бобер", "Лучший стрит", " Лучший free style", "Приз зрительских симпатий".

Номинацию "Приз зрительских симпатий" будут присуждать гости выставки.

Зрители не остаются в стороне: те, кто придет в ретро-одежде любого периода, посоревнуются в номинациях Lady-Retro-Fashion и Gentleman-Retro-Fashion.

Женским мотоклубом "Шабаш" для детей будет проведен конкурс детского рисунка Retro Custom Moto. В конкурсе будут отобраны лучшие рисунки детей до 15 лет в стиле Retro и Custom мотоциклов на бумаге формата А4.

Профессиональные фотографы будут снимать всех желающих девушек рядом с мототехникой, и эти фотографии будут соревноваться в номинациях Pin-up moto girl и Modern moto girl. Лучшие фотографии войдут в мото-календарь на следующий год.

Организаторами мероприятия выставки выступает Сообщество мотоциклистов Кыргызстана совместно с мотоклубами и группами Бишкека.