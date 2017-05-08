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В День Победы состоится Выставка раритетных и кастом мотоциклов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-den-pob...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424774-ru.html

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8 мая 2017, 17:56       Комментарии

Бишкек, 8 мая /Кабар/. 9 мая 2017 года в 18:00 часов в мотобаре "Перцы" состоится "Выставка раритетных и кастом мотоциклов".
В программе: показ авангардной коллекции Мээрим Акматовой "Королева Мотострады" (тонкая игра между мотоциклом и одеждой), конкурсы со зрителями, живая музыка и незабываемая вечеринка.
Ретро экспонаты посоревнуются в номинациях "После или период ВОВ", "Период СССР с 80 года", "Самый старый байк", "Приз зрительских симпатий".
Кастом мотоциклы же будут соревноваться в номинациях "Конкурс конструкторов", "Лучшая покраска", "Лучший Бобер", "Лучший стрит", " Лучший free style", "Приз зрительских симпатий".
Номинацию "Приз зрительских симпатий" будут присуждать гости выставки.
Зрители не остаются в стороне: те, кто придет в ретро-одежде любого периода, посоревнуются в номинациях Lady-Retro-Fashion и Gentleman-Retro-Fashion.
Женским мотоклубом "Шабаш" для детей будет проведен конкурс детского рисунка Retro Custom Moto. В конкурсе будут отобраны лучшие рисунки детей до 15 лет в стиле Retro и Custom мотоциклов на бумаге формата А4.
Профессиональные фотографы будут снимать всех желающих девушек рядом с мототехникой, и эти фотографии будут соревноваться в номинациях Pin-up moto girl и Modern moto girl. Лучшие фотографии войдут в мото-календарь на следующий год.
Организаторами мероприятия выставки выступает Сообщество мотоциклистов Кыргызстана совместно с мотоклубами и группами Бишкека.

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