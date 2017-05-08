Из-за землетрясений палаточные школы появятся в Чон-Алае

8 мая 2017, 17:23 Комментарии

БИШКЕК, 8 мая - Sputnik. В пострадавших от землетрясения селах Чон-Алая 10 мая будут открыты палаточные школы, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

За последние несколько дней, по информации МЧС, в районе было зафиксировано 16 землетрясений различной мощности, в восьми случаях сила толчков превышала четыре балла.

Специалисты обследовали 993 жилых дома и установили, что восемь из них полностью разрушены, 529 находятся в аварийном состоянии, 456 нуждаются в ремонте. Капитальный ремонт также необходимо провести в местной больнице, а школа и мечеть признаны аварийными. Более трех тысяч временно проживают в палатках.

Министр образования Гульмира Кудайбердиева на местах провела встречу с коллективами школ. МЧС признало три школы аварийными, после чего было принято решением об установке палаток, где будут обучаться дети.

К началу нового учебного года будет построена новая школа в селе Шибээ и проведен капитальный ремонт в оставшихся двух школах, пообещали в Минобрнауки.