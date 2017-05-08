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Бишкек с частными визитами посетили Шойгу и Кириенко

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/bishke...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424772-ru.html

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8 мая 2017, 17:44       Комментарии

Министр обороны России Сергей Шойгу и первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко посетили Бишкек с частным визитом. Об этом сообщает ИА "24.kg".
По данным агентства, первым в столицу Кыргызстана прибыл глава оборонного ведомства России. Информацию о визите журналистам подтвердили в посольстве Российской Федерации в Кыргызской Республике. Однако о целях визита Сергея Шойгу в диппредставительстве распространяться не стали.
Известно, что в Бишкеке глава Минобороны России провел встречу с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым, на которой обсудил вопросы укрепления двустороннего сотрудничество между Россией и КР.
Вслед за Шойгу, по подтвержденным данным, в Бишкек прилетел заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, однако и его визит носил неофициальный характер.
В Администрации президента Кыргызстана информацию о визите чиновников из Кремля косвенно подтвердили.
"Известно, что Кыргызстан и Россия являются стратегическими партнерами. Между государствами много реализуемых и намеченных проектов", — прокомментировал "Азаттыку" приезд в Бишкек Шойгу и Кириенко глава отдела информационной политики Аппарата президента КР Азмаз Усенов.
Отметим, на официальном уровне о поездках чиновников в столицу Кыргызстане не сообщается. И на сайте Минобороны России, и на веб-портале Аппарата президента России соответствующая информация отсутствует.

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