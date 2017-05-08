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Новости Кыргызстана

Ветеранам вручили материальную помощь от имени Алмазбека АтамбаеваВетеранам вручили материальную помощь от имени Алмазбека Атамбаева

В Кыргызстане произошло землетрясение

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424771-ru.html

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В Кыргызстане о 90-летнем ветеране труда забыли местные власти

8 мая 2017, 17:09       Комментарии

В Кыргызстане 8 мая в 16:05 произошло землетрясение с силой в эпицентре 3 балла, сообщает пресс-служба МЧС со ссылкой на Институт сейсмологии НАН.
По предварительным данным Института сейсмологии, очаг землетрясения располагается на территории Таджикистана, в 5 км к ю-з от села Алга, 13 км к ю-з от села Кара -Тейит, 15 км к ю-з от села Кара-Мык, 25 км ю-з от села Жекенди, 25 км к ю-з от села Шибээ,100 км к ю-в от города Баткен.
В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила: в селе Алга 3 балла, Кара - Тейит, Карамык - 2,5 балла.

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