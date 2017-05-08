В Кыргызстане произошло землетрясение

8 мая 2017, 17:09 Комментарии

В Кыргызстане 8 мая в 16:05 произошло землетрясение с силой в эпицентре 3 балла, сообщает пресс-служба МЧС со ссылкой на Институт сейсмологии НАН.

По предварительным данным Института сейсмологии, очаг землетрясения располагается на территории Таджикистана, в 5 км к ю-з от села Алга, 13 км к ю-з от села Кара -Тейит, 15 км к ю-з от села Кара-Мык, 25 км ю-з от села Жекенди, 25 км к ю-з от села Шибээ,100 км к ю-в от города Баткен.

В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила: в селе Алга 3 балла, Кара - Тейит, Карамык - 2,5 балла.