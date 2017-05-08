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Письма с фронта. Курманбек Казакбаев: Победа за нами

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359472_pi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424770-ru.html

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На центральной площади «Ала-Тоо» открылась фотовыставка, приуроченная ко Дню Победы

8 мая 2017, 16:49       Комментарии

Ежегодно 9 мая весь мир чествует ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый раз в преддверии Дня Победы мы вспоминаем подвиги наших отцов, дедов и прадедов. Государственный архив Кыргызстана собрал письма героев, подаривших нам победу над фашизмом, а "ВБ" публикует их.
В своем письме Курманбек Казакбаев пишет о здоровье и просит своих родственников хорошо учиться.
"Дорогие мои отдыхающие на прохладном воздухе Актаалы папа, мама, дядя!
Братишки Дайырбек, Шукурбек, племянники Карыбек, Тилекбубу, сестренки Сууракан, Суурабубу, родные и близкие!
Все ли с вами хорошо? Дядя Тенти, не болеете ли вы? Я с 8 по 19 марта бился на фронте. 19 марта в городе Виннинск в бою был ранен и госпитализирован. Война тяжелая. Никому ее не нужно видеть. Много людей погибло. Я 11 дней был на красной линии фронта. От врага были освобождены города. Победа за нами, мы обязательно обезвредим врага. Я верю в это. Братья и племянники,  вы учитесь хорошо, растите гордостью своего народа и родителей. Нужно желать здоровья. Будет здоровье - я приду домой с победой. До встречи".
Казакбаев Курманбек, 28 мая 1944.

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