Ветеранам вручили материальную помощь от имени Алмазбека Атамбаева

8 мая 2017, 16:57 Комментарии

Сегодня, 8 мая, в канун Дня Победы заместитель руководителя Аппарата президента Кыргызстана Эльвира Сариева навестила ветеранов Великой Отечественной войны Шаабая Шатманова, Леонида Тузова, Асека Урманбетова и передала ветеранам поздравления, искренние слова благодарности, пожелания крепкого здоровья и долгих лет жизни. Также участникам Великой Отечественной войны вручена материальную помощь от имени президента Алмазбека Атамбаева.

Фронтовик Шаабай Шатманов рассказал о тяжелых испытаниях, которые весь народ прошел в военные и послевоенные годы, поделился своими наставлениями. Поздравляя ветерана, Эльвира Сариева отметила, что его героизм навсегда останется в памяти нашего народа. Фронтовик Шаабай Шатманов участвовал в освобождении Новороссийска, Керчи, Бреста, Варшавы, Праги и Берлина. Кавалер орденов "Красной Звезды", боевого "Красного Знамени", Отечественной войны I степени.

Также заместитель руководителя Аппарата президента поздравила ветерана Леонида Тузова с наступающим Днем Победы, акцентировав героизм и многолетний труд ветерана, как пример для нынешнего и будущих поколений кыргызстанцев. Леонид Тузов воевал на 1-м Белорусском фронте, в составе 2-й танковой армии. Награжден боевыми орденами "Красной звезды", Отечественной войны I и II степеней, медалями "За освобождение Варшавы", "За победу над Германией в ВОВ 1941 – 1945 гг.". В мае 1945 года получил тяжелое ранение.