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Ветеранам вручили материальную помощь от имени Алмазбека Атамбаева

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359520_ve...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424769-ru.html

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8 мая 2017, 16:57       Комментарии

Сегодня, 8 мая, в канун Дня Победы заместитель руководителя Аппарата президента Кыргызстана Эльвира Сариева навестила ветеранов Великой Отечественной войны Шаабая Шатманова, Леонида Тузова, Асека Урманбетова и передала ветеранам поздравления, искренние слова благодарности, пожелания крепкого здоровья и долгих лет жизни. Также участникам Великой Отечественной войны вручена материальную помощь от имени президента Алмазбека Атамбаева.
Фронтовик Шаабай Шатманов рассказал о тяжелых испытаниях, которые весь народ прошел в военные и послевоенные годы, поделился своими наставлениями. Поздравляя ветерана, Эльвира Сариева отметила, что его героизм навсегда останется в памяти нашего народа. Фронтовик Шаабай Шатманов участвовал в освобождении Новороссийска, Керчи, Бреста, Варшавы, Праги и Берлина. Кавалер орденов "Красной Звезды", боевого "Красного Знамени", Отечественной войны I степени.
Также заместитель руководителя Аппарата президента поздравила ветерана Леонида Тузова с наступающим Днем Победы, акцентировав героизм и многолетний труд ветерана, как пример для нынешнего и будущих поколений кыргызстанцев. Леонид Тузов воевал на 1-м Белорусском фронте, в составе 2-й танковой армии. Награжден боевыми орденами "Красной звезды", Отечественной войны I и II степеней, медалями "За освобождение Варшавы", "За победу над Германией в ВОВ 1941 – 1945 гг.". В мае 1945 года получил тяжелое ранение.

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