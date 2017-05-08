Давайте станем страной туризма, оседлавшего пороки

8 мая 2017, 16:34 Комментарии

На прошлой неделе общественность буквально взорвала шутка председателя Национального банка. Устав, видимо, от постоянного пересчета денег в бездонном кошельке родины, он принял участие в разработке стратегической программы развития страны на ближайшие двадцать с лишним лет.

Молодые люди, которым предстоит жить и трудиться в этом относительно недалеком будущем, с интересом взирали на головастых мужиков и примкнувших к ним не менее толковых дам. Что те в итоге напридумывали, нам пока не сообщили. До народа донесли только предложение главного банкира - он, как все уже знают, заявил, что для развития туризма Кыргызстану нужна своя фишка, благодаря которой иностранные путешественники попрут к нам буквально "пачками". Профессиональный термин, думаю, был использован не случайно - столько пачек денег, сколько видел глава Нацбанка, не доводилось лицезреть, наверное, никому. Уж он-то понимает, что "пачки" зарубежных туристов привлекут в республику много реальных финансовых средств.

Главное, что для этого не нужно ничего придумывать и создавать, не требуется даже проводить дорогущие Игры кочевников. Достаточно лишь легализовать употребление марихуаны. Скорее всего, как человек грамотный, председатель НБ просто хотел предложить экспертам мыслить нестандартно и отойти от заезженных идей. Но, поскольку шутка проникла в СМИ, ее восприняли как серьезное предложение.

...А пока наши граждане навешивали на финансиста всевозможные ярлыки, сразу в 26 городах Германии (включая столицу) прошли мирные и веселые демонстрации за легализацию марихуаны. Руководство "Немецкого объединения за легализацию конопли", проводящее подобные марши регулярно, заявило, что это позволит государству получать больше налогов и создавать новые рабочие места. Кроме того, по словам активистов, ежегодно можно будет избежать открытия тысяч уголовных дел.

Сколько работы в нашей стране добавляют милиционерам, судьям и тюремщикам любители анаши, точно не известно, но надо думать, тоже немало. А пока дело не дошло до повсеместного потребления каннабиса, парламентарии решили запретить курение табака в кафе и ресторанах. Речь шла не о туристах (о них в тот момент вообще не вспоминали), а о здоровье наших сограждан. И тут начались распри. Потому что, если одних волнует здоровье людей, то других - доходы от едально-питейных заведений. Рестораторы, коих в стране предостаточно, дружно возмутились. Они стали убеждать законодателей, что нельзя лишать людей радости курения и что курящие клиенты платят за посиделки в заведениях в полтора раза больше, чем некурящие. Дескать, значит, и выплаты в бюджет крупнее... Депутаты, которые и сами любят подымить, с такими аргументами согласились.

Однако курение - это только одна из вредных привычек. Нельзя забывать и об алкоголе. Я, к примеру, начала переживать за туристический сезон на Иссык-Куле, когда узнала, что в некоторых прибрежных селах, где находятся пансионаты, местные жители решили раз и навсегда избавиться от высокоградусных напитков. Первое время сообщалось, что идею подали священнослужители. Потом решили, что в светском государстве не стоит подводить все под религиозные каноны, и преподнесли это как инициативу молодежи. Она, мол, у нас прогрессивная и выступает за здоровый образ жизни, а от пива, вина и водки никакого здоровья не будет. Так что пусть и туристы приобщаются...

Вообще-то, может быть, и стоит развивать туризм в республике, основываясь на потакании человеческим порокам? Но тогда придется и казино опять разрешить, и к опыту сексуальной индустрии Таиланда присмотреться. Гулять так гулять!

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