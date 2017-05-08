Минтруда КР помогает пострадавшим и родственникам погибших от стихийных бедствий на юге страны

8 мая 2017, 16:30 Комментарии

Министр труда и социального развития Кыргызстана Таалайгуль Исакунова встретилась с пострадавшими от стихийных бедствий Чон-Алайского и Узгенского районов Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве отмечают, что путем подворового обхода обследованы все семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

"Сейчас мы содействуем в сборе документов пострадавших и членов семей погибших для предоставления им социальных выплат, предусмотренных законодательством КР. Организовываем общественно оплачиваемые работы для восстановления инфраструктуры в зоне ЧС. Кроме того, разработаны планы индивидуальной работы с семьями погибших, потерпевших и индивидуальные планы по защите детей. Прорабатывается вопрос о временном размещении детей, пострадавших семей в приемные фостерные семьи", — цитирует Таалайгуль Исакунову пресс-служба Минтруда.

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