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"Его выпили крысы". Полиция в Индии потеряла миллион литров алкоголя

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359518_eg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424765-ru.html

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Безопасность во время выборов во Франции обеспечат 50 тысяч полицейских

8 мая 2017, 16:20       Комментарии

С тех пор как правительство штата Бихар (Индия) запретило алкоголь, полиция успела конфисковать более 900 тысяч литров. Но 5 мая Ману Махарадж, начальник полиции Патны - главного города штата, - сообщил на пресс-конференции, что большая часть изъятого алкоголя уничтожена крысами. Об этом ему доложили во вторник подчинённые из местных полицейских отделений, пишет Medialeaks со ссылкой на BBC.
Как заявил Махарадж, в полиции проведут расследование по поводу этого инцидента. Притом более 1 тысячи полицейских участков получили указание регулярно проверять запасы конфискованного спирта.
Главный министр Бихара Нитиш Кумар объявил запрет на алкоголь вскоре после своего вступления в эту должность в прошлом году. С помощью запрета министр надеялся уменьшить домашнее насилие, преступность и бедность. Помимо конфискаций за нелегальное хранение алкоголя было арестовано 40 тысяч человек.
В результате конфискации в отделениях полиции скопилось большое количество бутылок, которые они были обязаны хранить в качестве улик. Спирта было так много, что некоторым отделениям даже пришлось арендовать специальные здания, чтобы разместить весь изъятый алкоголь. Похоже, теперь можно больше не платить аренду: когда нет спирта, то и дополнительные помещения не нужны.
Кажется, Махарадж не очень поверил в историю с крысами, так как он, помимо прочего, заявил, что полицейских будут регулярно контролировать на употребление алкоголя. Если они провалят проверку, они могут потерять свою работу, и это в лучшем случае. Потому что, согласно новому закону, они могут подвергнуться преследованию.
И для индийских полицейских было бы лучше, если алкоголь действительно бы выпили крысы. Ведь в наказание за хранение или употребление алкоголя в штате могут заключить в тюрьму на срок до 10 лет.

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