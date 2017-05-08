"Его выпили крысы". Полиция в Индии потеряла миллион литров алкоголя

8 мая 2017, 16:20 Комментарии

С тех пор как правительство штата Бихар (Индия) запретило алкоголь, полиция успела конфисковать более 900 тысяч литров. Но 5 мая Ману Махарадж, начальник полиции Патны - главного города штата, - сообщил на пресс-конференции, что большая часть изъятого алкоголя уничтожена крысами. Об этом ему доложили во вторник подчинённые из местных полицейских отделений, пишет Medialeaks со ссылкой на BBC.

Как заявил Махарадж, в полиции проведут расследование по поводу этого инцидента. Притом более 1 тысячи полицейских участков получили указание регулярно проверять запасы конфискованного спирта.

Главный министр Бихара Нитиш Кумар объявил запрет на алкоголь вскоре после своего вступления в эту должность в прошлом году. С помощью запрета министр надеялся уменьшить домашнее насилие, преступность и бедность. Помимо конфискаций за нелегальное хранение алкоголя было арестовано 40 тысяч человек.

В результате конфискации в отделениях полиции скопилось большое количество бутылок, которые они были обязаны хранить в качестве улик. Спирта было так много, что некоторым отделениям даже пришлось арендовать специальные здания, чтобы разместить весь изъятый алкоголь. Похоже, теперь можно больше не платить аренду: когда нет спирта, то и дополнительные помещения не нужны.

Кажется, Махарадж не очень поверил в историю с крысами, так как он, помимо прочего, заявил, что полицейских будут регулярно контролировать на употребление алкоголя. Если они провалят проверку, они могут потерять свою работу, и это в лучшем случае. Потому что, согласно новому закону, они могут подвергнуться преследованию.

И для индийских полицейских было бы лучше, если алкоголь действительно бы выпили крысы. Ведь в наказание за хранение или употребление алкоголя в штате могут заключить в тюрьму на срок до 10 лет.