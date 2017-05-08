Centralasian: В Узбекистане уволены десятки чиновников, проигнорировавших обращения граждан

8 мая 2017, 15:01 Комментарии

Centralasian: В Узбекистане за последний месяц с занимаемых должностей уволены более тридцати руководящих чиновников. Об этом на условиях анонимности сообщил чиновник в кабинете министров, ответственный за виртуальные приемные.

В списке уволенных значатся глава города Гулистан (административный центр Сырдарьинской области), руководители Багдадского района Ферганской области, города Коканда и Вабкентского района Бухарской области и так далее.

Чиновник в кабинете министров Узбекистана сообщил, что данный вопрос ставится жестко. "В ходе селекторных совещаний хокимов предупреждают, что их уволят, если они не будут прислушиваться к проблемам народа. Поэтому администрации обязаны выслушать проблемы людей, которые обращаются к ним, тщательно изучить их дела и решить положительно все эти вопросы", - сказал он.

Вначале 2017 года в местных администрациях были созданы "народные приемные". Но, как сказал чиновник из кабмина, 70-80 процентов жалоб местные власти не рассматривают, несмотря на то, что это входит в их полномочия.