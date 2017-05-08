Сапар Исаков встретился с родственниками погибших в результате схода оползня в с.Аюу

8 мая 2017, 15:05 Комментарии

Бишкек, 8 мая /Кабар/. Руководитель Аппарата Президента КР Сапар Исаков встретился с родственниками погибших в результате схода оползня в селе Аюу Зергерского айылного округа Узгенского района Ошской области. Об этом сообщает отдел информационной политики Аппарата Президента КР.

Сапар Исаков выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

На месте трагедии Руководитель Аппарата Президента также ознакомился с бытовыми условиями проживания сельчан, переселенных с опасных участков, с ходом работ по организации и оказанию медицинской и психологической помощи населению пострадавшего села Аюу. Также Сапар Исаков обсудил с жителями необходимые меры дополнительной поддержки.

В разговоре с Руководителем Аппарата Президента жители села Аюу также подняли ряд других вопросов. В том числе связанных с восстановлением разрушенного оползнем участка дороги, оказанием социальной поддержки детям, организацией их учебы, правовой помощи.

Отвечая на вопросы сельчан, Сапар Исаков особо подчеркнул, что Президент Алмазбек Атамбаев держит на личном контроле вопрос оказания поддержки населению пострадавшего села, а также проблемы жителей других населенных пунктов, расположенных в зонах риска.

По завершении встречи была прочитана молитва в память о жертвах трагедии.