Кыргызстанцы пройдут в калпаках на шествии Бессмертного полка в Москве

8 мая 2017, 15:55 Комментарии

БИШКЕК, 8 мая - Sputnik. Среди участников акции "Бессмертный полк" в Москве, которая пройдет 9 мая, значится колонна кыргызстанцев под официальным названием "Бессмертный полк "Кыргызстан", сообщил корреспонденту Sputnik вице-президент общественной организации "Кыргыз биримдиги" Улан Кошматов.

По его словам, в шествии примут участие около 200 соотечественников в белых калпаках.

"Все аспекты согласованы с местными властями. Кыргызстанцы - женщины, мужчины, дети и молодежь - прошествуют отдельной колонной в самом центре полка. У всех в руках будут транспаранты с портретами и именами погибших воинов, лозунги против терроризма и фашизма", - сказал Кошматов.

Кыргызстанцы также отправятся в этот день в Волоколамск, чтобы почтить память героев-панфиловцев.

Для участия в шествии Бессмертного полка соотечественники соберутся в 14.00 у станции метро "Белорусская".

"Бессмертный полк" - международная гражданская инициатива по увековечению памяти фронтовиков, подвига, доблести и героизма народа в годы войны. Кыргызстанцы впервые присоединились к акции в 2012 году. В прошлогоднем шествии приняли участие от 10 до 20 тысяч бишкекчан, жителей близлежащих городов и сел, которые 9 мая прошли по центральным улицам столицы с портретами фронтовиков.