8 мая 2017, 15:50 Комментарии

8 мая в Кыргызстане отмечают Всемирный День Красного Креста и Красного Полумесяца. В 2017 году этот день пройдет под лозунгом "Повсюду и для всех". Об этом сообщает пресс-служба НОКП КР.

"В Кыргызстане Красный Полумесяц зародился в 1926 году и существует по настоящее время, предоставляя гуманитарную и социальную помощь нуждающемуся населению", — говорится в сообщении.

Сегодня Красный Полумесяц Кыргызстана работает по таким направлениям, как здравоохранение, социальная помощь, а также управление при чрезвычайных ситуациях.

Большая часть деятельности НОКП КР осуществляется благодаря волонтерам, которых насчитывается свыше 2000 человек по всему Кыргызстану.

K-News предлагает вашему вниманию инфографику, в которой представлена информация о результатах деятельности НОКП КР за последние 5 лет.