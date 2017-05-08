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В Кыргызстане отмечают Всемирный День Красного Креста и Красного Полумесяца

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424761-ru.html

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8 мая 2017, 15:50       Комментарии

8 мая в Кыргызстане отмечают Всемирный День Красного Креста и Красного Полумесяца. В 2017 году этот день пройдет под лозунгом "Повсюду и для всех". Об этом сообщает пресс-служба НОКП КР.
"В Кыргызстане Красный Полумесяц зародился в 1926 году и существует по настоящее время, предоставляя гуманитарную и социальную помощь нуждающемуся населению", — говорится в сообщении.
Сегодня Красный Полумесяц Кыргызстана работает по таким направлениям, как здравоохранение, социальная помощь, а также управление при чрезвычайных ситуациях.
Большая часть деятельности НОКП КР осуществляется благодаря волонтерам, которых насчитывается свыше 2000 человек по всему Кыргызстану.
K-News предлагает вашему вниманию инфографику, в которой представлена информация о результатах деятельности НОКП КР за последние 5 лет.

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