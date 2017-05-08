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Какое суммы получили ветераны ВОВ накануне Дня Победы?

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/kakoe-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424760-ru.html

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Ко дню Победы ветеранам ВОВ выплачены единовременные пособия в размере 15 тыс сомов

Ветеранам ВОВ выплачены единовременные денежные пособия в 15 тыс. сомов

8 мая 2017, 16:07       Комментарии

Министерство труда и социального развития Кыргызстана сообщает, что ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны из республиканского бюджета выплачены единовременные денежные пособия в размере 15000 сомов каждому.
На сегодняшний день на выплату единовременных денежных пособий в честь празднования Дня Победы на счет районных и городских управлений социального развития перечислены в 42,9 млн. сом.
"На сегодняшний день по республике проживают 640 ветеранов ВОВ. Из них инвалидов — 173 человека, участников Великой Отечественной – 415 человек, несовершеннолетних узников концлагерей – 25, блокадников Ленинграда – 27 человек", — поясняют в Минсоцтруда.
По данным ведомства, социальная поддержка ветеранов ВОВ производится в виде ежемесячных и ежегодных единовременных выплат, финансируемых за счет республиканского бюджета.
С 2010 года ветераны ВОВ получают ежемесячную денежную компенсацию в размере 7000 сомов взамен льгот. Также ветераны Великой Отечественной ежемесячно получают пожизненную стипендию президента КР в размере 10000 сомов. Средний размер пенсий у ветеранов составляет свыше 7 тыс. сомов. Итого в сумме месячное довольствие составляет 24 тыс. сомов и более.

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