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Бои в восьмиугольнике — кыргызстанцы взяли второе место на ЧМ в Москве

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424759-ru.html

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8 мая 2017, 15:32       Комментарии

БИШКЕК, 8 мая - Sputnik. Кыргызстанцы заняли второе общекомандное место на Чемпионате мира по панкратиону, сообщил корреспонденту Sputnik представитель Федерации MMA и панкратиона Улан Кошматов.
Соревнования проходили 6-7 мая в Москве.
© Фото / Улан КошматовКыргызстанцы заняли второе общекомандное место на Чемпионате мира по панкратиону "В чемпионате участвовали представители 15 стран. За победу бились сильнейшие бойцы. В командном зачете наши ребята завоевали второе место, уступив россиянам. Их наградили кубками, медалями и ценными призами", - рассказал Кошматов.
Кыргызстан на соревнованиях представляли 13 человек. Они выиграли два чемпионских пояса и завоевали вторые и третьи места в каждой весовой категории.

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