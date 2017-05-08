Бои в восьмиугольнике — кыргызстанцы взяли второе место на ЧМ в Москве

8 мая 2017, 15:32 Комментарии

БИШКЕК, 8 мая - Sputnik. Кыргызстанцы заняли второе общекомандное место на Чемпионате мира по панкратиону, сообщил корреспонденту Sputnik представитель Федерации MMA и панкратиона Улан Кошматов.

Соревнования проходили 6-7 мая в Москве.

© Фото / Улан КошматовКыргызстанцы заняли второе общекомандное место на Чемпионате мира по панкратиону "В чемпионате участвовали представители 15 стран. За победу бились сильнейшие бойцы. В командном зачете наши ребята завоевали второе место, уступив россиянам. Их наградили кубками, медалями и ценными призами", - рассказал Кошматов.

Кыргызстан на соревнованиях представляли 13 человек. Они выиграли два чемпионских пояса и завоевали вторые и третьи места в каждой весовой категории.