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В связи с Днем Победы в Бишкеке временно перекроют некоторые улицы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-svya...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424758-ru.html

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8 мая 2017, 15:31       Комментарии

Во вторник, 9 мая на центральных улицах города Бишкек будут введены временные ограничения движения для автотранспорта в связи с празднованием 72-годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба ГУПМ МВД КР.
Так, временно будут перекрыты следующие улицы: ул. Масалиева от ул. Айтматова до просп. Байтик Баатыра, по просп. Байтик Баатыра и по ул. Абдрахманова от ул. Масалиева до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе от ул. Абдрахманова до ул. Ибримова, по ул. Шопокова и Ибраимова от проспекта Чуй до ул. Жумабека и по ул. Термечикова от ул. Льва Толстого до улицы Гагарина.
"Просим всех горожан и гостей нашей столицы отнестись с пониманием к вводимым мерам и  выбирать альтернативные маршруты движения", — говорится в сообщении ГУПМ.

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