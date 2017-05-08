8 мая 2017, 15:36 Комментарии

В понедельник, 8 мая 2017 года, руководитель Аппарата президента Кыргызской Республики Сапар Исаков встретился с родственниками погибших в результате схода оползня в селе Аюу Зергерского айылного округа Узгенского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Сапар Исаков выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

На месте трагедии рукаппарата президента также ознакомился с бытовыми условиями проживания сельчан, переселенных с опасных участков, с ходом работ по организации и оказанию медицинской и психологической помощи населению пострадавшего села Аюу. Также Сапар Исаков обсудил с жителями необходимые меры дополнительной поддержки.

В разговоре с Исаковым жители села Аюу также подняли ряд других вопросов, в том числе связанных с восстановлением разрушенного оползнем участка дороги, оказанием социальной поддержки детям, организацией их учебы, правовой помощи.

Отвечая на вопросы сельчан, Сапар Исаков особо подчеркнул, что президент Алмазбек Атамбаев держит на личном контроле вопрос оказания поддержки населению пострадавшего села, а также проблемы жителей других населенных пунктов, расположенных в зонах риска.

По завершении встречи была прочитана молитва в память о жертвах трагедии.