МЧС Кыргызстана распространило штормовое предупреждение

8 мая 2017, 15:18 Комментарии

8 мая 2017 года в связи с выпавшими и ожидаемыми осадками и повышением температуры воздуха в горных районах и на автодорогах Бишкек-Ош: перевал Төө-Ашуу (121-128, 132-136 километры), Ала-Бел, ущелье Чычкан (225-250 километры), Каракол-Эңилчек (перевал Чоң-Ашуу) (45-92 километры), Барскоон-Ак-Шыйрак (перевалы Барскоон и Сөөк) (60-68 километры) сохраняется сход снежных лавин и снежные заносы.

В ведомстве уточняют, что на автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.

В период с 8 по 9 мая 2017 года в связи с локальными ливневыми дождями по предгорным и горным районам республики селеопасно, на реках ожидаются подъемы уровней воды.

Сообщается, что в связи с угрозой схода снежных лавин, а также в целях недопущения гибели и обеспечения безопасности граждан возникла необходимость проведения мероприятий, по принудительному спуску снежных лавин с применением артиллерийского расчета в период с 5 по 9 мая 2017 года на 132-135, 198-250 километрах автодороги Бишкек-Ош.

7 мая 2017 года с 15:00 до 16:00 на 246 километре автодороги Бишкек-Ош провели мероприятия по принудительному спуску снежной лавины, всего было произведено 16 выстрелов, в итоге снежная лавина не сошла. Артиллерийский расчет остался на ночлег на станции Итагар. Мероприятия по принудительному спуску снежных лавин будут продолжены 8 мая 2017 года.