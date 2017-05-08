В Кыргызстане о 90-летнем ветеране труда забыли местные власти

8 мая 2017, 15:04 Комментарии

Из года в год ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше и меньше. В Кыргызстане, по данным Минтруда и социального развития, на сегодняшний день их осталось всего 640 человек. В это число входят инвалиды ВОВ, участники ВОВ, несовершеннолетние узники концлагерей и блокадники Ленинграда. Тружеников тыла и трудоармейцев зарегистрировано 3 тыс. 204 человека. Ежегодно мы чествуем тех, кому обязаны свободой и мирным небом над головой. Однако, как оказалось, что не всем ветеранам оказывается должное внимание со стороны властей.

В редакцию "ВБ" обратилась Гулзад Саргашкаева, невестка 90-летней матери-героини, ветерана труда Куку Асанбековой. По ее словам, свекровь за все годы независимости ни разу не была на параде Победы. О ней попросту забыли.

"Моя свекровь родилась 1 июля 1927 года. В 1943 году, будучи 16 летней девочкой она работала на благо фронта - копала канал в селе Ивановка Чуйской области. Сейчас ей 90 лет, и она ни разу не была на параде Победы. Никаких наград от суверенного государства, кроме звания "мать-героиня", она не получала. Все медали и ордена ей вручали еще в советское время, но, многое при переездах потерялось. Мы никогда не обращали внимания на то, что ее не приглашают на празднование Дня Победы, а три года назад я спросила у свекрови работала ли она в годы Великой Отечественной. Та стала рассказывать как рыла канал, как таскала на себе тяжести. Стало обидно за нашу маму, ведь других награждают, чествуют, а ее нет", - говорит Саргашкаева.

Женщина обратилась с письмом в правительство. В официальном ответе женщине посоветовали обращаться в то айыл окмоту, где ранее проживала Асанбекова.

"В Ыссык-Атинском айыл окмоту нам сказали, что фамилии нашей мамы нет в списках ветеранов ВОВ. Выяснилось, что списки уже укомплектованы, а в архивах не было фамилии свекрови. Соответственно, при формировании новых списков ветеранов, ее фамилии там не оказалось. Становится обидно за нашу маму, когда по телевизору мы видим как награждают других ветеранов труда, тыла, а про нее забыли", - отмечает невестка ветерана.

В пресс-службе полномочного представителя правительства в Чуйской области "ВБ" заверили, что разберутся в том, почему 90-летняя женщина осталась без внимания.