Дело на 300 млн сомов — ипподром "Ак-Кула" хотят реконструировать

8 мая 2017, 15:10 Комментарии

БИШКЕК, 8 мая - Sputnik. Ипподром "Ак-Кула" в Бишкеке планируется реконструировать, сообщили в пресс-службе правительства.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 8 мая провел рабочее совещание по вопросам реконструкции и модернизации спортивного объекта.

© Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев Ипподром "Ак-Кула" в Бишкеке планируется реконструировать Ипподром с прилегающей территорией в 54 гектара перешел на баланс столичной мэрии. По данным специалистов, на его реконструкцию потребуется порядка 300 миллионов сомов.

"Модернизация ипподрома очень важна, потому что с каждым годом у населения и зарубежных гостей возрастает интерес к конноспортивным играм. Это станет импульсом для повышения туристической привлекательности столицы. Проведенные недавно на ипподроме праздничные мероприятия выявили инфраструктурные проблемы, потому необходимо провести реконструкцию", - подчеркнул премьер.

Глава правительства поручил Государственному агентству по делам молодежи, физической культуры и спорта, а также мэрии Бишкека в оперативном порядке внести на рассмотрение проекты по реконструкции спортивного объекта.