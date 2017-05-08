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Дело на 300 млн сомов — ипподром "Ак-Кула" хотят реконструировать

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424754-ru.html

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Ко Дню Победы на ипподроме в Бишкеке пройдут конно-спортивные игры

Реконструкция ипподрома "Ак-Кула" обойдется в 300 млн сомов

8 мая 2017, 15:10       Комментарии

БИШКЕК, 8 мая - Sputnik. Ипподром "Ак-Кула" в Бишкеке планируется реконструировать, сообщили в пресс-службе правительства.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 8 мая провел рабочее совещание по вопросам реконструкции и модернизации спортивного объекта.
© Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев Ипподром "Ак-Кула" в Бишкеке планируется реконструировать Ипподром с прилегающей территорией в 54 гектара перешел на баланс столичной мэрии. По данным специалистов, на его реконструкцию потребуется порядка 300 миллионов сомов.
"Модернизация ипподрома очень важна, потому что с каждым годом у населения и зарубежных гостей возрастает интерес к конноспортивным играм. Это станет импульсом для повышения туристической привлекательности столицы. Проведенные недавно на ипподроме праздничные мероприятия выявили инфраструктурные проблемы, потому необходимо провести реконструкцию", - подчеркнул премьер.
Глава правительства поручил Государственному агентству по делам молодежи, физической культуры и спорта, а также мэрии Бишкека в оперативном порядке внести на рассмотрение проекты по реконструкции спортивного объекта.

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