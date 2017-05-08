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Сооронбай Жээнбеков провел совещание по модернизации ипподрома "Ак-Кула" в городе Бишкек

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/sooron...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424753-ru.html

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8 мая 2017, 14:48       Комментарии

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 8 мая, провел рабочее совещание по вопросам реконструкции и модернизации ипподрома "Ак-Кула" в городе Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.   Представители Генеральной прокуратуры и мэрии города Бишкек проинформировали, что в рамках проведенной соответствующей работы выяснена имущественная хронология ипподрома "Ак-Кула", который на сегодняшний день принадлежит столичному муниципалитету. Ипподром с прилегающей территорией в 54 гектара перешел на баланс мэрии города Бишкек. По данным специалистов, для реконструкции ипподрома потребуется порядка 300 млн. сомов.   "Модернизация ипподрома "Ак-Кула" является важным мероприятием, так как с каждым годом среди населения и зарубежных гостей возрастает интерес к конно-спортивным играм. Это станет дополнительным импульсом в повышении туристической привлекательности нашей столицы. Последние проведенные праздничные мероприятия выявили имеющиеся инфраструктурные проблемы ипподрома. В этой связи необходимо провести его реконструкцию", — подчеркнул премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.    Он напомнил, что ипподром "Ак-Кула" был включен в перечень социально-значимых объектов, подлежащих строительству и ремонту в 2017 году.   Глава правительства поручил Государственному агентству по делам молодежи, физической культуры и спорта и мэрии города Бишкек в оперативном порядке внести проекты по реконструкции ипподрома "Ак-Кула".    Напомним, что 29 марта 2017 года Сооронбай Жээнбеков посетил ипподром "Ак-Кула" и дал ряд поручений соответствующим государственным органам по изучению всей имущественной хронологии событий и судебных разбирательств вокруг него.

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