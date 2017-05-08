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Президенты Азербайджана и Беларуси поздравили кыргызстанцев с наступающим Днем Победы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424752-ru.html

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Рукаппарата президента Сапар Исаков навестил ветеранов ВОВ, проживающих в Ошской области

8 мая 2017, 15:01       Комментарии

Президенты Азербайджана и Беларуси поздравили кыргызстанцев с наступающим Днем Победы. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев пожелал своему коллеге Алмазбеку Атамбаеву, ветеранам войны и труженикам тыла, всему братскому народу Кыргызстана мира, благополучия и успехов.
"Наши народы, плечом к плечу сражавшиеся против фашизма в годы самой разрушительной войны в истории человечества, проявили беспримерной героизм, мужество и самоотверженность, как на фронтах, так и в тылу. Уверен, что добрые традиции дружбы, взаимной поддержки и взаимопонимания между нашими народами, прошедшие поистине суровой испытание в те тяжелые военные годы, и впредь послужат прочной основой для дальнейшего развития и укрепления всестороннего сотрудничества и многопланового взаимодействия между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой", — отмечено в телеграмме Ильхама Алиева.
Президент Беларуси Александр Лукашенко, в свою очередь, пожелал президенту Алмазбеку Атамбаеву крепкого здоровья, новых успехов и достижений, а гражданам братского Кыргызстана – мира, счастья, и благополучия.
"Поздравляю Вас и народ Кыргызстана с праздником Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая – символ мужества, отваги, патриотизма и чести. В наших сердцах не иссякнут благодарность и преклонение перед жертвенностью солдат, тружеников тыла, а также тех, кто поднимал Отечество из руин и пепла. Все дальше от нас суровые и героические дни войны, но я уверен, что этот священный праздник будет и впредь вдохновлять будущие поколения величием ратного трудного подвига наших народов, укреплять белорусско-кыргызскую дружбу", — говорится в телеграмме Александра Лукашенко.

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