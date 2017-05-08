ГУПМ: В Баткене задержан водитель, прокативший на капоте инспектора патрульной милиции

8 мая 2017, 15:08 Комментарии

В Баткене задержан водитель, прокативший на капоте инспектора патрульной милиции, сообщает пресс-служба ГУПМ МВД КР.

В понедельник, 8 мая 2017 года, при проведении оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками Патрульной милиции по УВД Баткенской области задержан 27-летний Р.О., водитель автомашины марки "Опель-Вектра", который 6 мая 2017 года в городе Баткен на рынке "Айдаралы" примерно в 10:30 не подчинился законным требованиям сотрудникам Патрульной милиции по УВД Баткенской области и скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

В милиции отмечают, что неадекватное поведение данного водителя могли повлечь печальные последствия, вследствие действий кыргызстанца могли пострадать люди.

По данному факту СУ УВД Баткенской области возбуждено уголовное дело по статье 234 ("Хулиганство") УК КР. Задержанный водитель водворен в ИВС ОВД г. Баткен. Проводится расследование.

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