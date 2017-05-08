В День Победы перекроют улицы в районе столичного ипподрома

8 мая 2017, 14:49 Комментарии

БИШКЕК, 8 мая - Sputnik. В Бишкеке 9 мая перекроют улицы в районе ипподрома "Ак-Кула", сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Управления патрульной милиции ГУВД.

Улицу Термечикова перекроют от Льва Толстого до Гагарина, потому что на ипподроме состоится финал игр по кок-бору, информирует пресс-служба.

5 мая сообщалось, что в День Победы в Бишкеке будет ограничено движение транспорта по отдельным улицам в связи с шествием Бессмертного полка.

С 8.30 до 12.00 перекроют движение на следующих трассах:

<ul> <li>по улице Масалиева до Байтик Баатыра (перед парком Победы на Южных воротах);</li> <li>по улице Байтик Баатыра - Абдрахманова на отрезке от Масалиева до Фрунзе;</li> <li>по улице Фрунзе на отрезке от Абдрахманова до Ибраимова;</li> <li>по улицам Шопокова и Ибраимова на отрезке от проспекта Чуй до улицы Жумабека.</li> </ul>

"Эти дороги будут перекрывать, только когда Бессмертный полк доберется до определенного участка. Когда участники акции минуют данный участок, дороги вновь откроются", - сказали в пресс-службе.

В связи с перекрытием трасс столичное ГУВД просит водителей планировать альтернативные маршруты движения.

Как и где отметить День Победы в Бишкеке смотрите, в инфографике Sputnik Кыргызстан>>