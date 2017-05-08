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Рукаппарата президента Сапар Исаков навестил ветеранов ВОВ, проживающих в Ошской области

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/rukovo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424749-ru.html

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8 мая 2017, 14:17       Комментарии

Руководитель Аппарата президента Кыргызской Республики Сапар Исаков сегодня, 8 мая 2017 года, навестил ветеранов Великой Отечественной войны Муктара Нургазиева и Базарбая Холматова, проживающих в Ошской области, и вручил им от имени главы государства материальную помощь.
На встрече с Муктаром Нургазиевым Сапар Исаков поздравил фронтовика с предстоящим Днем Победы, пожелал ему от имени главы государства крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Руководитель Аппарата президента Кыргызской Республики отметил, что многих ветеранов, к сожалению, уже нет в живых. И каждый из ныне живущих заслуживает особого внимания и уважения.
В гостях у другого ветерана Великой Отечественной войны Базарбая Холматова руководитель Аппарата президента поздравил его с наступающим праздником, пожелав от имени главы государства здоровья и благополучия.
В беседе с фронтовиком Сапар Исаков особо подчеркнул, что государство принимает все необходимые меры по материальной и социальной поддержке ветеранов и тружеников тыла.
Участники Великой Отечественной войны Муктар Нургазиев и Базарбай Холматов в свою очередь поблагодарили президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева за оказанное внимание и поддержку.

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