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Сотрудниками УГРО Бишкека задержан разбойник

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/sotrud...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424748-ru.html

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8 мая 2017, 14:32       Комментарии

Сотрудниками УГРО Бишкека задержан разбойник. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД города Бишкек.
По данным правоохранителей, 18 февраля 2017 года примерно в 04:45 в УВД Октябрьского района столицы поступило сообщение о разбойном нападении. Известно, что нападавшие – лица азиатской национальности в возрасте примерно 25-30 лет — через окно проникли в аптеку "Л", где, угрожая пистолетом неустановленной марки в отношении фармацевта А. Ж. и обменщика Г.П., открыто завладели из кассы аптеки суммой 71 тыс. 739 сомов, в обменке нападавшие поживились куда более солидной суммой – 302 тыс. сомов.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 168 "Разбой" УК Кыргызской Республики.
28 апреля 2017 года, примерно 23:00, аналогичное сообщение о разбойном нападении в магазин "К" поступило в дежурную часть УВД Свердловского района г. Бишкек. По приезду следственно-оперативной группы на место совершения преступления стало известно, что примерно в 22:50 неизвестное лицо азиатской национальности в возрасте 30-35, среднего телосложения, в капюшоне, медицинской маске и перчатках проник в магазин "К" , где, угрожая физической расправой и пистолетом неустановленной марки в отношении продавщиц Д.А. и С.Н., открыто завладел черной сумкой, внутри которой находились денежные средства и личные документы продавщицы.
После содеянного преступник скрылся в неизвестном направлении.
По данному факту также было возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК КР.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие вышеуказанных преступлений, сотрудниками отдела по борьбе с разбойными нападениями УВД Октябрьского района и ГУВД г. Бишкек и был задержан Б.Ж. 1987 г.р., уроженец Иссык-Кульской области.
Следственным отделом Октябрьского УВД было проведено опознание гражданина Б.Ж., в ходе которого потерпевшие фармацевт А.Ж. и обменщик Г.П. узнали в задержанном одного из грабителей. Аналогичную процедуру прошел и продавец магазина "К", который также опознал в мужчине нападавшего.
Следователями было установлено, что задержанный Б.Ж. неоднократно был судим и находился в розыске ГСИН. В ходе проведения обысковых мероприятий по месту жительства разбойника, в комнате, где он спал, под матрасом было обнаружено и изъято охотничье гладкоствольное ружье.
Задержанного водворен в СИЗО №1. В настоящее время устанавливается причастность мужчины к аналогичным преступлениям.

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