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На центральной площади «Ала-Тоо» открылась фотовыставка, приуроченная ко Дню Победы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/na-tse...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424747-ru.html

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Техника победы. С чем воевали солдаты красной армии

8 мая 2017, 14:44       Комментарии

В столице на центральной площади «Ала-Тоо» открылась фотовыставка «Праздник со слезами на глазах», посвящённая 72-годовщине победы в Великой Отечественной войне.
На открытии выставки приняли участие мэр города Бишкек Албек Ибраимов, первый вице-мэр Эрнис Зарлыков, вице-мэры Айгуль Рыскулова, Бакытбек Дюшембиев, аким районов столицы.
На выставке представлены около 100 работ известных фотографов разных времен, которые отображают тяготы военного времени и радость Великой Победы.
На центральной площади уже прошли фотовыставки, посвященные Международному женскому дню, празднованию Нооруза, Апрельской народной революции и Дню города Бишкек.
Дорогие горожане и гости столицы! Мэрия города Бишкек приглашает вас посетить фотовыставку, чтобы отдать дань памяти погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.
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