Техника победы. С чем воевали солдаты красной армии

8 мая 2017, 14:12 Комментарии

В 20 веке ни одну крупную войну невозможно представить без использования танков, кораблей, авиации и другой техники. Именно 20 век стал двигателем прогресса в конструировании железных монстров. Если во время первой мировой войны танки и самолеты были достаточно неуклюжими и на первом месте была пехота, то уже во второй мировой на полях сражений было множество крупной техники, которая не только укрывала солдат от стрельбы неприятеля, но и помогала продавливать оборону противника.

"ВБ" вспомнил благодаря каким машинам советской армии удалось одержать победу.

Танки

Впервые про них заговорили во время первой мировой войны. Британский "Марк" был достаточно странной формы и мало напоминал танки второй мировой. Название "танк" (от англ. tank - "бак", "цистерна") техника получила когда британцы пытались дезинформировать агентов и шпионов. Так название и прижилось.

Первым танком, который мало-мальски напоминал современные образцы, стал Renault FT-17, который появился в 1917 году. Позже на его основе был создан советский легкий танк МС-1. К началу второй мировой модель уже морально устарела, но именно она послужила основой для советской армии. К началу 1939 года она имела легкие танки Т-40, Т-50, Т-26, БТ-5, БТ-7, средние Т-28 и Т-34 и тяжелые танки Т-35, КВ-1 и КВ-2.

К середине войны советской армии нечем было ответить на новые немецкие "Тигры" и "Пантеры". Тогда было решено модифицировать Т-34, установив на него 85-миллиметровое орудие, в результате чего получился танк Т-34-85. Модернизация коснулась и тяжелого танка КВ и в результате появились два новых танка КВ-1с и КВ-85. Начиная с 1943 года советская армия начала выпускать танки ИС и ИС-2.

Т-34-85 является легендарным и многие признают его лучшим танком войны. Именно эта модель стоит как памятник во многих городах, и именно его можно увидеть в сериале "4 танкиста и собака".

Артиллерия

Этот вид войск один из старейших и прошел путь от небольших орудий до огромных крупнокалиберных монстров. Не зря артиллерию называют "богом войны", ведь это многозадачный вид войск, направленный против вражеской техники, пехоты и различных укреплений.

К началу Второй мировой войны у советской армии были:

<li>76-мм пушка Ф-22</li><li>76-мм пушка УСВ</li><li>122-мм пушками А-19</li><li>152-мм гаубица образца 1909/30 годов</li><li>152-мм гаубица-пушка МЛ-20</li>

В 1941 году на вооружение приняли реактивную артиллерию БМ-18 более известную как "Катюша". Самым распространенным артиллерийским орудием второй мировой у советской армии была 76-мм пушка ЗИС-3, которую, кстати, можно увидеть и на различных военных мероприятиях, которые проводятся в Бишкеке.

Авиация

Во время второй мировой войны начался расцвет военной авиации. В первую мировую самолеты хоть и использовались, но крайне редко. Им на помощь приходили дирижабли, от которых к 1939-му отказались.

К началу 1939-го авиапарк советской армии был достаточно скудным и устаревшим. Самой распространенной техникой был истребитель И-16, который на тот момент уже морально устарел. Также на вооружении были Як-1, ЛаГГ-3 и МиГ-3, характеристики которых были приближены к немецким самолетам.

Самым распространенным самолетом советской армии времен второй мировой войны был штурмовик ИЛ-2.

Советские самолеты в ходе войны, также как и танки, модернизировали. Так, на основе Як-1 вышли Як-3, Як-7 и Як-9, а из ЛаГГ-3 получились Ла-5 и Ла-7.

Стрелковое оружие

Несмотря на обилие крупной техники, большую часть армии всё-таки составляла пехота. В 20-30 годах особое внимание уделялось созданию автоматического оружия, а к началу Великой отечественной войны основной винтовкой красной армии была винтовка Мосина, сконструированная в конце 19 века.

Из самозарядных винтовок можно отметить АВС, СВТ и АВТ. Популярным был также пистолет пулемет ППШ. Основным пулеметом был пулемет "Максим", станковым пулеметом был ДШК.