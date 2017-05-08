В Госархив переданы более 100 писем фронтовиков – воспитанников Бишкекского детдома

8 мая 2017, 14:05 Комментарии

Бишкек, 8 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Государственному архиву переданы письма фронтовиков детского дома имени Надежды Константиновной Крупской.

Официальная передача писем состоялась сегодня в Государственном архиве страны. Передала документы дочь одной из воспитанниц детского дома – Гуля Дунганова.

По ее словам, на хранение у ее матери находилось порядка 100 писем.

"Дело в том, что моя мама дружила с дочерью директора детского дома Ольги Семечковой, куда ранее фронтовики писали письма. После, мамина подруга уехала в Россию и оставила ей письма. Так, мама, а после ее смерти и мой папа почему-то не спешили обнародовать письма и передать их. А сейчас, родителей нет в живых, писем много и откликнулись люди, кому можно передать их",- рассказала она.

По словам Гули Дунгановой, воспитанники называли директора детдома Надежду Крупскую мамой. "По письмам видно, как они обращались к ней, мамочкой и рассказывали обо всем, что творилось в их жизни. К примеру, есть открытка солдата с изображением природы Кыргызстана. Ее он прислал маме с поздравлением 8 марта в 1945 году. Многие солдаты кроме детского дома ничего не видели толком, поэтому они писали о том, как в поезде едут, как у одного украли сумку с документами и 200 рублей, которых дала мама", - добавила она.

Детский дом, по словам Г.Дунгановой, находился в Бишкеке на месте нынешней Национальной Академии наук.

"Детский приемник был создан в 1930 году и рассчитан он был на 40 человек. В 1935 году был реорганизован в нормальный школьный детский дом на 200 человек. Мы очень рады, что успели передать письма к 9 мая", - заключила Гуля Дунганова.