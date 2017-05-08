 
Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.85 $/гр (+0.12) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Пентагон потратит $7,5 млрд на укрепление военного присутствия в АзПентагон потратит $7,5 млрд на укрепление военного присутствия в АзНа центральных улицах Бишкека 9 мая будут введены ограничения движения транспортаНа центральных улицах Бишкека 9 мая будут введены ограничения движения транспорта

Премьер С.Жээнбеков посетил участника ВОВ Сардарбека Акылбекова

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/prem-er-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424743-ru.html

Похожие новости

Премьер С.Жээнбеков провел совещание по модернизации ипподрома "Ак-Кула" в Бишкеке

Хозяин застрахованного от стихийных бедствий жилья может получить выплату до 500 тыс. сомов, - премьер-министр

Премьер-министр поручил доставить необходимые стройматериалы в пострадавшие от землетрясений населенные пункты в Чон-Алае

Премьер: ямочный ремонт дороги Бишкек— Кара-Балта нужно завершить к 20 мая

Премьер-министр ознакомился с ходом ремонтных работ на дороге Бишкек – Кара-Балта

8 мая 2017, 14:20       Комментарии

Бишкек, 8 мая /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков посетил участника Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Сардарбека Акылбекова, проживающего в селе Токбай Сокулукского района Чуйской области. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
"От всего сердца поздравляю вас с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В 1942 году 18-летним парнем вы ушли на фронт и на себе испытали все тягости той кровавой и жестокой войны, унесшей жизни миллионов людей, в том числе и наших соотечественников. Благодаря вам, уважаемые наши ветераны, 9 мая 1945 года для нас всех, для миллионов граждан стала одной из самых светлых, дорогих дат", - сказал Сооронбай Жээнбеков. Он подчеркнул, что Правительство уделяет особое внимание созданию максимально благоприятных условий и оказанию всяческой помощи ветеранам Великой Отечественной войны.
Глава Правительства пожелал ветерану Великой Отечественной войны Сардарбеку Акылбекову крепкого здоровья, благополучия и мирного неба. Ему из резервного фонда Премьер-министра Кыргызской Республики оказана материальная помощь.
Сардарбек Акылбеков имеет награды "Орден Отечественной Войны II степени", Медаль "За Победу над Германией", а также был награжден памятными медалями. Является ветераном труда.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум