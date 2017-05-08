Премьер С.Жээнбеков посетил участника ВОВ Сардарбека Акылбекова

8 мая 2017, 14:20 Комментарии

Бишкек, 8 мая /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков посетил участника Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Сардарбека Акылбекова, проживающего в селе Токбай Сокулукского района Чуйской области. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

"От всего сердца поздравляю вас с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В 1942 году 18-летним парнем вы ушли на фронт и на себе испытали все тягости той кровавой и жестокой войны, унесшей жизни миллионов людей, в том числе и наших соотечественников. Благодаря вам, уважаемые наши ветераны, 9 мая 1945 года для нас всех, для миллионов граждан стала одной из самых светлых, дорогих дат", - сказал Сооронбай Жээнбеков. Он подчеркнул, что Правительство уделяет особое внимание созданию максимально благоприятных условий и оказанию всяческой помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

Глава Правительства пожелал ветерану Великой Отечественной войны Сардарбеку Акылбекову крепкого здоровья, благополучия и мирного неба. Ему из резервного фонда Премьер-министра Кыргызской Республики оказана материальная помощь.

Сардарбек Акылбеков имеет награды "Орден Отечественной Войны II степени", Медаль "За Победу над Германией", а также был награжден памятными медалями. Является ветераном труда.