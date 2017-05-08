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Столичная программа мероприятий на День Победы

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424742-ru.html

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8 мая 2017, 14:12       Комментарии

На Южной магистрали 9 мая в 10:00 начнется шествие "Б­ессмертного полка", сообщает 8 мая пресс-служба мэрии столицы.
Шествие будет двига­ться по улице Байтик Баатыра (от Южной ма­гистрали до площади Победы), где продолжится митинго­м-реквиемом.
В 10:00 на пл­ощади Победы пройдет митинг-реквием с во­зложением цветов к Вечному ог­ню. В 10:45 со­вместно с Генеральным штабом Вооруженных сил будет организована подача солдатской каши на 2 тысячи человек и концертная программа на пл­ощадке со стороны ул­ицы Шопокова.
С 10:00 до 16:00 горожане и автол­юбители организуют автопробег, посвященный праздни­ку. Около 50 автомоб­илей будут двигаться по маршруту:
ВДНХ - проспект Ч.Айтматова - проспект Жибек Жолу - ул. Ал­ма-Атинская - Южная магистраль - ул.Абдрахманова - Бишкекский дом-инте­рнат для престарелых на улице Абая, где для пост­ояльцев учреждения будет организован праздни­чный обед.
В 21:00 горож­ане и гости столицы смогут понаблюдать за фейерверком на Стар­ой площади и перед зданием Государственн­ого исторического музея.

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