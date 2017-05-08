Столичная программа мероприятий на День Победы

8 мая 2017, 14:12 Комментарии
На Южной магистрали 9 мая в 10:00 начнется шествие "Бессмертного полка", сообщает 8 мая пресс-служба мэрии столицы.
Шествие будет двигаться по улице Байтик Баатыра (от Южной магистрали до площади Победы), где продолжится митингом-реквиемом.
В 10:00 на площади Победы пройдет митинг-реквием с возложением цветов к Вечному огню. В 10:45 совместно с Генеральным штабом Вооруженных сил будет организована подача солдатской каши на 2 тысячи человек и концертная программа на площадке со стороны улицы Шопокова.
С 10:00 до 16:00 горожане и автолюбители организуют автопробег, посвященный празднику. Около 50 автомобилей будут двигаться по маршруту:
ВДНХ - проспект Ч.Айтматова - проспект Жибек Жолу - ул. Алма-Атинская - Южная магистраль - ул.Абдрахманова - Бишкекский дом-интернат для престарелых на улице Абая, где для постояльцев учреждения будет организован праздничный обед.
В 21:00 горожане и гости столицы смогут понаблюдать за фейерверком на Старой площади и перед зданием Государственного исторического музея.