Столичная программа мероприятий на День Победы

8 мая 2017, 14:12 Комментарии

На Южной магистрали 9 мая в 10:00 начнется шествие "Б­ессмертного полка", сообщает 8 мая пресс-служба мэрии столицы.

Шествие будет двига­ться по улице Байтик Баатыра (от Южной ма­гистрали до площади Победы), где продолжится митинго­м-реквиемом.

В 10:00 на пл­ощади Победы пройдет митинг-реквием с во­зложением цветов к Вечному ог­ню. В 10:45 со­вместно с Генеральным штабом Вооруженных сил будет организована подача солдатской каши на 2 тысячи человек и концертная программа на пл­ощадке со стороны ул­ицы Шопокова.

С 10:00 до 16:00 горожане и автол­юбители организуют автопробег, посвященный праздни­ку. Около 50 автомоб­илей будут двигаться по маршруту:

ВДНХ - проспект Ч.Айтматова - проспект Жибек Жолу - ул. Ал­ма-Атинская - Южная магистраль - ул.Абдрахманова - Бишкекский дом-инте­рнат для престарелых на улице Абая, где для пост­ояльцев учреждения будет организован праздни­чный обед.

В 21:00 горож­ане и гости столицы смогут понаблюдать за фейерверком на Стар­ой площади и перед зданием Государственн­ого исторического музея.