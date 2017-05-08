На центральных улицах Бишкека 9 мая будут введены ограничения движения транспорта

8 мая 2017, 14:13 Комментарии

В связи с проведением 72-годовшины Дня Победы в Великой Отечественной войне на центральных улицах Бишкека 9 мая будут временные ограничения движения для автотранспорта. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба Главного управления патрульной милиции МВД.

Временные ограничения движения для автотранспорта будут: ул.Масалиева (от улицы Айтматова до проспекта Байтик Баатыра), по проспекту Байтик Баатыра и по ул.Абдрахманова (от ул.Масалиева до ул.Фрунзе), по ул.Фрунзе (от ул.Абдрахманова до ул.Ибраимова), по улицам Шопокова и Ибраимова (от проспекта Чуй до ул.Жумабека) и по улице Термечикова (от улицы Льва Толстого до улицы Гагарина).

"Просим всех горожан и гостей нашей столицы отнестись с пониманием к вводимым мерам и выбирать альтернативные маршруты движения", - сказали в ГУПМ.