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На центральных улицах Бишкека 9 мая будут введены ограничения движения транспорта

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424741-ru.html

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ГУПМ МВД: В центре Бишкека 9 мая будет ограничено движение для автотранспорта

8 мая 2017, 14:13       Комментарии

В связи с проведением 72-годовшины Дня Победы в Великой Отечественной войне на центральных улицах Бишкека 9 мая будут временные ограничения движения для автотранспорта. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба Главного управления патрульной милиции МВД.
Временные ограничения движения для автотранспорта будут: ул.Масалиева (от улицы Айтматова до проспекта Байтик Баатыра), по проспекту Байтик Баатыра и по ул.Абдрахманова (от ул.Масалиева до ул.Фрунзе), по ул.Фрунзе (от ул.Абдрахманова до ул.Ибраимова), по улицам Шопокова и Ибраимова (от проспекта Чуй до ул.Жумабека) и по улице Термечикова (от улицы Льва Толстого до улицы Гагарина).
"Просим всех горожан и гостей нашей столицы отнестись с пониманием к вводимым мерам и выбирать альтернативные маршруты движения", - сказали в ГУПМ.

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