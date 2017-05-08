Милиционеры за 3 часа задержали виновника автонаезда

8 мая 2017, 13:28 Комментарии

Всего 3 часа потребовалось сотрудникам Патрульной милиции, чтобы найти виновника ДТП. Об этом сообщают в УПМ.

Ночью 6 мая из БНИЦТО поступило сообщение, что на пересечении улиц Медерова и Юнусалиева был совершен автонаезд. Пострадавший оказался в реанимации с многочисленными травмами головы. Врачи рассказали сотруднику отдела розыска УПМ ГУВД, что не знают, кто доставил пострадавшего.

В то же время в больнице находился мужчина, который нервничал. Милиционер спросил почему он нервничает, на что мужчина ответил, что просто проходил мимо больницы и решил узнать состояние незнакомца, почему он это решил сделать в 2 часа ночи мужчина объяснить не смог.

В ходе оперативно-розыскных мероприятиях выяснилось, что мужчину прийти в больницу попросил знакомый, который уже был в больнице. Со слов неизвестных, они приехали в больницу на такси, в то время как свое авто оставили на пересечении улиц Белорусская и Медерова. На месте автомобиль не обнаружили, и тогда мужчины сообщили, что их авто угнали. Позже поступило сообщение, что в 12 микрорайоне стоит автомобиль Toyota Wish без государственного номера и с разбитым лобовым стеклом.

Найденные свидетели подтвердили, что ДТП было совершено именно на этом автомобиле, и за рулем находился именно тот мужчина, который позвал знакомого в больницу.

Подозреваемый сознался в автонаеде, он сообщил, что сбил мужчину и попросил знакомого отогнать машину. В настоящий момент мужчина 1979 года рождения находится под следствием. О состоянии пострадавшего в настоящий момент не сообщается.