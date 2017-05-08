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За 2 дня в столице выявлено 3176 нарушителей ПДД

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359515_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424738-ru.html

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Ночной рейд УПМ: Дебоширы, пьяные таксисты и просто водители нарушители

8 мая 2017, 13:41       Комментарии

В преддверии праздников и выходных сотрудники Патрульной милиции провели рейдовое мероприятие "За рулем", в результате которого задержали 3176 нарушителей ПДД.
Рейд проходил 4 и 5 мая, так как предпраздничные и выходные дни в городе являются самыми напряженными в плане безопасности дорожного движения, сообщают милиционеры.
Основной упор был сделан на выявление грубых нарушений ПДД. В итоге сотрудниками Патрульной милиции было выявлено 3176 нарушений - 32 водителя управляли автомобилем будучи пьяными, 1667 водителей выехали на полосу встречного движения. С тонировкой боковых и лобовых стекол выявлено 17 автомобилей.
По итогом рейда на штрафную стоянку водворена 111 автотранспортных средств.

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