За 2 дня в столице выявлено 3176 нарушителей ПДД

8 мая 2017, 13:41 Комментарии

В преддверии праздников и выходных сотрудники Патрульной милиции провели рейдовое мероприятие "За рулем", в результате которого задержали 3176 нарушителей ПДД.

Рейд проходил 4 и 5 мая, так как предпраздничные и выходные дни в городе являются самыми напряженными в плане безопасности дорожного движения, сообщают милиционеры.

Основной упор был сделан на выявление грубых нарушений ПДД. В итоге сотрудниками Патрульной милиции было выявлено 3176 нарушений - 32 водителя управляли автомобилем будучи пьяными, 1667 водителей выехали на полосу встречного движения. С тонировкой боковых и лобовых стекол выявлено 17 автомобилей.

По итогом рейда на штрафную стоянку водворена 111 автотранспортных средств.