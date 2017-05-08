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В Монреале введено чрезвычайное положение из-за паводков

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359512_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424737-ru.html

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8 мая 2017, 13:47       Комментарии

В нескольких городах канадской провинции Квебек, в том числе в Монреале, введен режим чрезвычайного положения из-за рекордных паводков, передает Би-би-си.
Как сообщают спасатели, в провинции подтоплены более двух тысяч домов в 130 городах и поселках. Количество военных, помогающих местным жителям эвакуироваться, увеличено в три раза.
Как сказал журналистам мэр Монреаля Дени Кодерр, режим чрезвычайного положения был нужен городу, чтобы как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию. В частности, он позволяет властям принудительно эвакуировать отдельные районы Монреаля.
Эвакуация городов провинции Квебек началась в пятницу на фоне рекордных паводков на территории около 500 квадратных километров. В воскресенье в одном из кварталов на севере Монреаля прорвало несколько плотин, после чего город ввел чрезвычайное положение.
Синоптики, между тем, предсказывают, что на протяжении следующих нескольких дней будет идти дождь. "Вода будет прибывать в течение еще нескольких дней", - заявил премьер-министр провинции Квебек Филипп Куйяр в ходе визита в городок Рибо на востоке провинции, затопленный в течение уже нескольких месяцев.
Изначально на помощь жителям Квебека было отправлено около 450 военнослужащих. Они помогают эвакуировать города, возводят насыпи и укрепляют плотины. В понедельник было объявлено, что количество помогающих жителям провинции военнослужащих вырастет втрое.

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