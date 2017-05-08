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В Бишкеке на площади "Ала-Тоо" открылась фотовыставка, приуроченная ко Дню Победы

 

Фотографии: kabar.kg

       

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424736-ru.html

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8 мая 2017, 13:30       Комментарии

Бишкек, 8 мая /Кабар/. В Бишкеке на центральной площади "Ала-Тоо" открылась фотовыставка "Праздник со слезами на глазах", посвящённая 72-годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
На открытии выставки приняли участие мэр города Бишкек Албек Ибраимов, первый вице-мэр Эрнис Зарлыков, вице-мэры Айгуль Рыскулова, Бакытбек Дюшембиев, аким районов столицы.
На выставке представлены около 100 работ известных фотографов разных времен, которые отображают тяготы военного времени и радость Великой Победы.
На центральной площади уже прошли фотовыставки, посвященные Международному женскому дню, празднованию Нооруза, Апрельской народной революции и Дню города Бишкек.
Дорогие горожане и гости столицы! Мэрия города Бишкек приглашает вас посетить фотовыставку, чтобы отдать дань памяти погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.

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