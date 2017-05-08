В Бишкеке на площади "Ала-Тоо" открылась фотовыставка, приуроченная ко Дню Победы

8 мая 2017, 13:30 Комментарии

Бишкек, 8 мая /Кабар/. В Бишкеке на центральной площади "Ала-Тоо" открылась фотовыставка "Праздник со слезами на глазах", посвящённая 72-годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

На открытии выставки приняли участие мэр города Бишкек Албек Ибраимов, первый вице-мэр Эрнис Зарлыков, вице-мэры Айгуль Рыскулова, Бакытбек Дюшембиев, аким районов столицы.

На выставке представлены около 100 работ известных фотографов разных времен, которые отображают тяготы военного времени и радость Великой Победы.

На центральной площади уже прошли фотовыставки, посвященные Международному женскому дню, празднованию Нооруза, Апрельской народной революции и Дню города Бишкек.

Дорогие горожане и гости столицы! Мэрия города Бишкек приглашает вас посетить фотовыставку, чтобы отдать дань памяти погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.