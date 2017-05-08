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ГУПМ МВД: В центре Бишкека 9 мая будет ограничено движение для автотранспорта

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/gupm-mvd-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424735-ru.html

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В Бишкеке на площади "Ала-Тоо" открылась фотовыставка, приуроченная ко Дню Победы

8 мая 2017, 13:36       Комментарии

Бишкек, 8 мая /Кабар/. На центральных улицах города Бишкек 9 мая будет временные ограничения движения для автотранспорта в связи с проведением "72-годовщины дня победы в великой отечественной войне". Об этом сообщает пресс-служба Главного управления патрульной милиции (ГУПМ) МВД КР.
В связи с проведением "72-годовшины дня победы в Великой Отечественной войне", которое состоится в столице нашей Республики, на центральных улицах города будет временные ограничения движения для автотранспорта.
По данным ГУПМ, 9 мая 2017 года будет временные ограничения движения для автотранспорта на улицах, Масалиева от улицы Айтматова до проспекта Байтик Баатыра, по проспекту Байтик Баатыра и по ул. Абдрахманова от ул. Масалиева до ул. Фрунзе, по ул.Фрунзе от ул. Абдрахманова до ул. Ибримова, по улицам Шопокова и Ибраимова от проспекта Чуй до ул. Жумабека и по улице Термечикова от улицы Льва Толстого до улицы Гагарина.
В ГУПМ просят горожан и гостей столицы отнестись с пониманием к вводимым мерам и выбирать альтернативные маршруты движения.

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