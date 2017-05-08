Александр Лукашенко поздравил Алмазбека Атамбаева и народ КР с 72-ой годовщиной Победы в ВОВ

8 мая 2017, 13:43 Комментарии

Бишкек, 8 мая /Кабар/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и народ страны по случаю 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

"Поздравляю Вас и народ Кыргызстана с праздником Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая – символ мужества, отваги, патриотизма и чести. В наших сердцах не иссякнут благодарность и преклонение перед жертвенностью солдат, тружеников тыла, а также тех, кто поднимал Отечество из руин и пепла. Все дальше от нас суровые и героические дни войны, но я уверен, что этот священный праздник будет и впредь вдохновлять будущие поколения величием ратного трудного подвига наших народов, укреплять белорусско-кыргызскую дружбу", - отмечено в телеграмме А.Лукашенко.

Президент Беларуси пожелал А.Атамбаеву крепкого здоровья, новых успехов и достижений, а гражданам братского Кыргызстана – мира, счастья, и благополучия.