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Александр Лукашенко поздравил Алмазбека Атамбаева и народ КР с 72-ой годовщиной Победы в ВОВ

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/aleksandr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424734-ru.html

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Президент Азербайджана поздравил А.Атамбаева и народ страны с 72-ой годовщиной Победы в ВОВ

8 мая 2017, 13:43       Комментарии

Бишкек, 8 мая /Кабар/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и народ страны по случаю 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
"Поздравляю Вас и народ Кыргызстана с праздником Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая – символ мужества, отваги, патриотизма и чести. В наших сердцах не иссякнут благодарность и преклонение перед жертвенностью солдат, тружеников тыла, а также тех, кто поднимал Отечество из руин и пепла. Все дальше от нас суровые и героические дни войны, но я уверен, что этот священный праздник будет и впредь вдохновлять будущие поколения величием ратного трудного подвига наших народов, укреплять белорусско-кыргызскую дружбу", - отмечено в телеграмме А.Лукашенко.
Президент Беларуси пожелал А.Атамбаеву крепкого здоровья, новых успехов и достижений, а гражданам братского Кыргызстана – мира, счастья, и благополучия.

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