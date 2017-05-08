Торага Жогорку Кенеша Ч.Турсунбеков навестил ветерана ВОВ Марию Кирсанову

8 мая 2017, 13:47 Комментарии

Бишкек, 8 мая /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков в преддверии Дня Победы навестил ветерана Великой Отечественной Войны Марию Кирсанову, которая в предыдущие годы работала в аппарате парламента республики (Верховный Совет), и поздравил с праздником. Об этом сообщает пресс-служба ЖК КР.

В беседе с ветераном Торага отметил, что нынешним мирным временем мы обязаны доблести и героизму солдат Великой Отечественной Войны и тружеников тыла. Чыныбай Турсунбеков пожелал Марии Кирсановой здоровья и еще долгих лет счастливой жизни. "Мы просим у Вас благословения на пути развития независимого Кыргызстана. Мы счастливы, что среди нас есть такие герои - наши ветераны", - сказал он.

Кроме этого Торага подчеркнув, что со стороны государства ветеранам должна оказываться всесторонняя поддержка, напомнил о необходимости постоянного медицинского наблюдения Марии Кирсановы, в том числе и на дому.

Также Чыныбай Турсунбеков от имени депутатов Жогорку Кенеша поздравив ветерана с предстоящим Днем Победы, передал Марии Кирсановой материальную помощь, выделенную из фонда Торага.

Отметим, что Мария Кирсанова с 1954 года по 1988 год проработала в должности консультанта Управления делами Верховного Совета Кыргызской ССР.