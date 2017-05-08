Ко дню Победы ветеранам ВОВ выплачены единовременные пособия в размере 15 тыс сомов

8 мая 2017, 13:51 Комментарии

Бишкек, 8 мая /Кабар/. Ко дню Победы - 9 мая ветеранам Великой отечественной войны (ВОВ) из республиканского бюджета выплачены единовременные денежные пособия в размере 15 тыс сомов каждому. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития КР.

На сегодняшний день на выплату единовременных денежных пособий в честь празднования Дня Победы на счет районных/городских управлений социального развития перечислены в 42,9 млн сомов.

На сегодняшний день по республике проживают 640 ветеранов ВОВ. Из них инвалидов ВОВ - 173 человек, участников ВОВ – 415 человек, несовершеннолетние узники концлагерей – 25 и 27 блокадников Ленинграда.

Социальная поддержка ветеранов ВОВ 1941-1945 годов производится в виде ежемесячных и ежегодных единовременных выплат, финансируемых за счет республиканского бюджета.

С 2010 года ветераны ВОВ получают ежемесячную денежную компенсацию взамен льгот в размере 7000 сомов. Также ветераны ВОВ ежемесячно получают пожизненную стипендию Президента КР в размере 10000 сомов.

Средний размер пенсий у ветеранов ВОВ составляет свыше 7,0 тыс. сомов.