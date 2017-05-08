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Шествие "Бессмертного полка", автопробег и салют. Мероприятия на 9 мая в Бишкеке

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/shestvie-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424731-ru.html

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ГУПМ МВД: В центре Бишкека 9 мая будет ограничено движение для автотранспорта

8 мая 2017, 13:55       Комментарии

Бишкек, 8 мая /Кабар/. Мэрия г. Бишкек сообщает о мероприятиях, которые пройдут 9 мая в столице страны.
Так, в 10:00 часов на Южной магистрали начнется шествие "Бессмертного полка", организованного Бишкекским городским кенешем при участии мэрии города Бишкек, ветеранов Великой Отечественной войны и жителей столицы. Шествие будет двигаться по улице Байтик Баатыра от Южной магистрали до площади Победы, где продолжится митингом-реквиемом.
С 10:00 до 16:00 часов горожане и автолюбители организуют автопробег, посвященный празднику. Около 50 автомобилей будут двигаться по маршруту: ВДНХ – проспект Ч. Айтматова – проспект Жибек Жолу - ул. Алма-Атинская – Южная Магистраль – ул. Абдрахманова – Бишкекский дом-интернат для престарелых на улице Абая, где для постояльцев учреждения будет организован праздничный обед.
В 21:00 часов горожане и гости столицы смогут понаблюдать за фейерверком на Старой площади и перед зданием Государственного исторического музея.

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