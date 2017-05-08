Шествие "Бессмертного полка", автопробег и салют. Мероприятия на 9 мая в Бишкеке

8 мая 2017, 13:55 Комментарии

Бишкек, 8 мая /Кабар/. Мэрия г. Бишкек сообщает о мероприятиях, которые пройдут 9 мая в столице страны.

Так, в 10:00 часов на Южной магистрали начнется шествие "Бессмертного полка", организованного Бишкекским городским кенешем при участии мэрии города Бишкек, ветеранов Великой Отечественной войны и жителей столицы. Шествие будет двигаться по улице Байтик Баатыра от Южной магистрали до площади Победы, где продолжится митингом-реквиемом.

С 10:00 до 16:00 часов горожане и автолюбители организуют автопробег, посвященный празднику. Около 50 автомобилей будут двигаться по маршруту: ВДНХ – проспект Ч. Айтматова – проспект Жибек Жолу - ул. Алма-Атинская – Южная Магистраль – ул. Абдрахманова – Бишкекский дом-интернат для престарелых на улице Абая, где для постояльцев учреждения будет организован праздничный обед.

В 21:00 часов горожане и гости столицы смогут понаблюдать за фейерверком на Старой площади и перед зданием Государственного исторического музея.