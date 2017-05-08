Ветеранам ВОВ выплачены единовременные денежные пособия в 15 тыс. сомов

8 мая 2017, 13:48 Комментарии

Ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны выплачены единовременные денежные пособия в размере 15 тыс. сомов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и соцразвития.

На сегодняшний день на выплату единовременных денежных пособий в честь празднования Дня Победы на счет районных/городских управлений социального развития перечислены в 42,9 млн сомов.

На сегодняшний день по республике проживают 640 ветеранов ВОВ. Из них инвалидов ВОВ - 173 человек, участников ВОВ - 415 человек, несовершеннолетние узники концлагерей - 25 человек и 27 блокадников Ленинграда.

Социальная поддержка ветеранов ВОВ 1941-1945 годов производится в виде ежемесячных и ежегодных единовременных выплат, финансируемых за счет республиканского бюджета.

С 2010 года ветераны ВОВ получают ежемесячную денежную компенсацию взамен льгот в размере 7 тыс. сомов. Также ветераны ВОВ ежемесячно получают пожизненную стипендию президента КР в размере 10 тыс. сомов.

Средний размер пенсий у ветеранов ВОВ составляет свыше 7 тыс. сомов.