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Ко дню Победы ветеранам ВОВ выплачены единовременные пособия в размере 15 тыс сомовКо дню Победы ветеранам ВОВ выплачены единовременные пособия в размере 15 тыс сомовВ Монреале введено чрезвычайное положение из-за паводковВ Монреале введено чрезвычайное положение из-за паводков

Ветеранам ВОВ выплачены единовременные денежные пособия в 15 тыс. сомов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424730-ru.html

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Ко дню Победы ветеранам ВОВ выплачены единовременные пособия в размере 15 тыс сомов

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8 мая 2017, 13:48       Комментарии

Ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны выплачены единовременные денежные пособия в размере 15 тыс. сомов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и соцразвития.
На сегодняшний день на выплату единовременных денежных пособий в честь празднования Дня Победы на счет районных/городских управлений социального развития перечислены в 42,9 млн сомов.
На сегодняшний день по республике проживают 640 ветеранов ВОВ. Из них инвалидов ВОВ - 173 человек, участников ВОВ - 415 человек, несовершеннолетние узники концлагерей - 25 человек и 27 блокадников Ленинграда.
Социальная поддержка ветеранов ВОВ 1941-1945 годов производится в виде ежемесячных и ежегодных единовременных выплат, финансируемых за счет республиканского бюджета.
С 2010 года ветераны ВОВ получают ежемесячную денежную компенсацию взамен льгот в размере 7 тыс. сомов. Также ветераны ВОВ ежемесячно получают пожизненную стипендию президента КР в размере 10 тыс. сомов.
Средний размер пенсий у ветеранов ВОВ составляет свыше 7 тыс. сомов.

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