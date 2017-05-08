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Салют на 9 Мая в Бишкеке продлится восемь минут

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424729-ru.html

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8 мая 2017, 13:45       Комментарии

БИШКЕК, 8 мая - Sputnik. Праздничный салют, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начнется 9 мая в 21.00, сообщила корреспонденту Sputnik Кыргызстан вице-мэр Бишкека Айгуль Рыскулова.
По ее словам, залпы будут производиться в центре Бишкека.
"Короткие выстрелы - перед зданием исторического музея, а длинные - за ним", - уточнила Рыскулова.
По ее словам, продолжительность салюта составит восемь минут.
Программу праздничных мероприятий, которые пройдут в Бишкеке 9 мая, смотрите в инфографике Sputnik Кыргызстан>>

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