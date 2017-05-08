Столичные милиционеры задержали троих грабителей

8 мая 2017, 13:28 Комментарии

Сотрудниками отдела по борьбе с разбойными нападениями УВД Октябрьского района и ГУВД города Бишкек раскрыто преступление, совершенное более двух месяцев назад. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

«В УВД Октябрьского района Бишкека с письменным заявлением обратился житель столицы с просьбой о принятии мер в отношении трех неизвестных лиц, которые в ночь с 30 на 31 марта 2017 года, примерно в 02:00, находясь в 5-м микрорайоне, угрожая ножом, открыто завладели сотовым телефоном марки "Meizu" стоимостью 10 000 сомов. После чего скрылись в неизвестном направлении», — говорится в сообщении ГУВД.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 168 «Разбой» УК Кыргызской Республики. Принятыми мерами сотрудниками отдела по борьбе с разбойными нападениями управления уголовного розыска ГУВД Бишкека совместно с сотрудниками УВД Октябрьского района за совершение вышеуказанного преступления были задержаны уроженцы Иссык-Кульской области М.К.,1996 г.р.; Н.К., 1997 г.р.; Ж.К.,1997 г.р.

Молодые люди признались в совершении вышеуказанного преступления и были переданы в следственный отдел УВД Октябрьского района столицы. В настоящее время устанавливается причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города Бишкек.

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